La zona notte minimal | meno ingombro più benessere

La zona notte si riduce al minimo, con meno mobili e più spazio. Le case diventano più semplici, puntando al comfort e al benessere. Sempre più persone scelgono soluzioni essenziali, eliminando ingombri superflui e creando ambienti più rilassanti. La tendenza si sta diffondendo rapidamente, cambiando il modo di vivere e di arredare le camere da letto.

Il modo di abitare cambia repentinamente, e uno dei trend degli ultimi anni è legato indubbiamente al benessere. Una prima strategia per migliorare la qualità del proprio stile di vita (sonno incluso) è far prevalere l'aspetto minimal. È ormai da tempo che si sente parlare di " less is more ", dove a far da padrone è l'ordine. Vediamo quindi com'è cambiato il concetto di vivere in stanze minimal proprio come la zona notte. Come arredare una zona notte minimal e stare bene. La zona notte minimal richiede attenzione, perché confondere il "vuoto" con il "necessario" può essere semplice e fuorviante.

La zona notte del primo pianoDall’altro lato del primo piano si trova la zona notte, che è stata articolata con tre ampie camere da letto, ciascuna con il proprio bagno privato. living.corriere.it

Come personalizzare la zona notte con soluzioni modulari e sostenibiliLa camera da letto sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Non più semplice luogo dedicato al riposo, ma uno spazio multifunzionale che riflette la nostra personalità e risponde alle nuove ... grazia.it

