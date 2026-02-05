La visita di Daniel Driscoll a Fanano | video

La visita di Daniel Driscoll a Fanano ha preso tutti di sorpresa. Il segretario dell’esercito di Trump è arrivato durante le celebrazioni per gli 81 anni dalla liberazione dell’Appennino. Nessuno si aspettava questa visita, che ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori. Driscoll ha partecipato alle commemorazioni e ha incontrato alcune persone del posto, rilasciando poche parole ma lasciando un segno evidente. La sua presenza ha fatto parlare tutta la comunità, che ora si chiede cosa significhi questa visita per il futuro della zona.

Visita a sorpresa del segretario dell'esercito di Trump in occasione delle celebrazioni per gli 81 anni della liberazione dell'Appennino. Con lui militari dell'esercito americano e una rappresentanza brasiliana, accolti dal sindaco Stefano Muzzarelli. Si sono poi messi in cammino per raggiungere i luoghi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale.

