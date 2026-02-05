La Vis si prepara ad affrontare il Forlì domenica sera alle 20:30. La squadra cerca di ritrovare l’inviolabilità del primo tempo di campionato, quando il Benelli era una vera fortezza. I vissini vogliono mettere fine alle difficoltà recenti e tornare a vincere davanti ai propri tifosi.

Far tornare il Benelli quell’inviolabile fortino della prima metà di campionato. È questo l’obbiettivo dei vissini in vista della gara contro il Forlì di domenica alle 20:30. A Pesaro nel 2026 la Vis ha solo perso, contro il Pineto prima e l’Arezzo poi. Domenica bisognerà sfruttare il momento no del Forlì per far tornare a gioire il pubblico di casa e dar continuità al successo della settimana scorsa per 2 a 1 contro la Pianese. Al Benelli, per la prima volta da ex, tornerà Luigi Palomba, pilastro difensivo della Vis della scorsa stagione. Con i pesaresi 29 presenze e tre gol, quest’anno tra Virtus Entella e Forlì soltanto tre gettoni, tutti con la maglia dei romagnoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vis deve fare i conti con l’ex Palomba

