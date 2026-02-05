La verità dietro l’abito scandaloso di Chappell Roan ai Grammy Awards

La cantante Chappell Roan ha attirato l’attenzione con il suo abito molto particolare ai Grammy Awards 2026. La sua scelta di look ha fatto discutere, ma la serata è passata in secondo piano rispetto alla gag di Cher, che si è dimenticata di annunciare il vincitore e, richiamata sul palco, ha nominato un artista deceduto da oltre vent’anni. Un episodio che ha fatto il giro del web e che rimarrà tra i momenti più commentati della notte.

Dei Grammy Awards targati 2026 più che dei vincitori, ricorderemo senz'altro il siparietto comico di Cher che, fisicamente pazzesca a quasi 80 anni, si è scordata di proclamre il vincitore e, richiamata sul palco, è riuscita nominarne uno morto da più di 20 anni (per chi se lo fosse perso: eccolo ). E poi i look incredibili delle star sul red carpet, tra capolavori e orrori, come si conviene ad Hollywood e negli Usa, Paese dalla mille contraddizioni. Uno su tutti ha fatto molto parlare e discutere: quello nude della cantante statunitense Chappell Roan (al secolo Kayleigh Rose Amstutz) che è arrivata sul red carpet dei Grammy con un Nipple Dress firmato Mugler, ispirato alla collezione couture Jeu de Paume del 1998.

