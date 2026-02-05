La vera emergenza democratica è il grande vuoto al centro del Pd

La crisi nel Partito Democratico si fa sempre più evidente. Le ultime settimane mostrano un vuoto di leadership e di idee che rischia di mettere in crisi l’unità della formazione. I sondaggi segnalano un calo di consensi, e gli iscritti si chiedono chi saprà guidare il partito fuori da questa fase. Nel frattempo, i gruppi di opposizione cercano di approfittarne, mentre i militanti attendono segnali concreti di cambiamento. La vera emergenza, insomma, resta il vuoto al centro della ruota.

Trenta raggi convergono sul mozzo, ma è il vuoto al centro della ruota che fa muovere il carro, insegna il Tao tê ching. Beh, non proprio. Almeno non nella politica italiana. Ecco alcuni dei raggi, o forse degli strali, partiti dopo i fatti di Torino da punti diversi della circonferenza politica. “Una volta, quando c’era un pochino più di serietà anche nelle manifestazioni, chi protestava si dotava di un robusto servizio d’ordine per evitare infiltrazioni”, ha detto il politologo Carlo Galli intervistato da Mowmag. E Mario Lavia (Linkiesta) ha ricordato che il Pci e i grandi sindacati “impedivano ai violenti di entrare nei cortei: lo facevano loro, in prima persona, più che la polizia, perché così difendevano il corteo e, insieme, l’ordine pubblico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La separazione delle carriere nel Pd rappresenta una questione di emergenza democratica.

