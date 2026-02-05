La vecchia di Simenon un’indagine senza delitto

Questa volta Simenon sorprende i lettori con un romanzo che non ha né delitti né crimini. La sua scrittura si concentra sui dettagli della vita, sui silenzi tra i personaggi e sui momenti di tensione nascosta. La storia si svolge senza drammi apparenti, ma con una profondità che cattura fin dalle prime pagine. Un modo diverso di leggere l’autore belga, più vicino alla quotidianità che alla suspense.

Una cosa è certa, ogni romanzo di Georges Simenon è uno scrigno di letteratura, una lectio sul potere dello sguardo, sui punti ciechi delle relazioni. Accade anche nelle pagine de «La vecchia» (Adelphi, tr. Simona Mambrini), scritto nel 1959 e sino ad oggi inedito in Italia, che entra a buon diritto fra i suoi romanzi d’introspezione psicologica più intensi. La scena è un appartamento dell’Île Saint-Louis, a Parigi, dove quattro donne si osservano, si spiano, pronte in ogni momento a umiliare e a colpire. La vecchia non appartiene al ciclo di Maigret né a quello del noir sociale, piuttosto è un esperimento di claustrofobia morale, un’indagine senza delitto in cui l’unico vero campo di battaglia è l’intimità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

