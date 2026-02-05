Questa volta Simenon sorprende i lettori con un romanzo che non ha né delitti né crimini. La sua scrittura si concentra sui dettagli della vita, sui silenzi tra i personaggi e sui momenti di tensione nascosta. La storia si svolge senza drammi apparenti, ma con una profondità che cattura fin dalle prime pagine. Un modo diverso di leggere l’autore belga, più vicino alla quotidianità che alla suspense.

Una cosa è certa, ogni romanzo di Georges Simenon è uno scrigno di letteratura, una lectio sul potere dello sguardo, sui punti ciechi delle relazioni. Accade anche nelle pagine de «La vecchia» (Adelphi, tr. Simona Mambrini), scritto nel 1959 e sino ad oggi inedito in Italia, che entra a buon diritto fra i suoi romanzi d’introspezione psicologica più intensi. La scena è un appartamento dell’Île Saint-Louis, a Parigi, dove quattro donne si osservano, si spiano, pronte in ogni momento a umiliare e a colpire. La vecchia non appartiene al ciclo di Maigret né a quello del noir sociale, piuttosto è un esperimento di claustrofobia morale, un’indagine senza delitto in cui l’unico vero campo di battaglia è l’intimità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «La vecchia» di Simenon, un’indagine senza delitto

Approfondimenti su Simenon Roman

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Simenon Roman

Argomenti discussi: La vecchia di Georges Simenon; La vecchia di Simenon, un noir psicologico che scuote le coscienze; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime); La vecchia di Georges Simenon, una storia silenziosa che lascia il segno.

La vecchia di Simenon, un noir psicologico che scuote le coscienzeUscito a fine gennaio in un'edizione tradotta da Simona Mambrini, il libro è già ai primi posti delle classifiche italiane di vendita di libri. Scopri perché vale la penna riscoprire La vecchia di S ... libreriamo.it

La vecchia di Georges Simenon, gioco al massacro a ParigiChi è, questa vecchia? Cosa vuole? Cosa nasconde? Pagina dopo pagina, Simenon spande nel romanzo il massimo dell’ansia. Il male circola invisibile. Fino alla rivelazione finale. Se ne ricava un ... ilriformista.it

«Entrambe avevano rinfoderato le unghie senza neanche essersi guardate in faccia, come per rimandare lo scontro a più tardi, una volta che avessero avuto il tempo di abituarsi». In libreria Georges Simenon, “La vecchia”, nella traduzione di Simona Mambrin x.com

NOVITÀ OTTANTA DOMANDE DI ATENA FERRARIS il secondo capitolo de La serie di Atena Ferraris LA VECCHIA DI Simenon BUONVINO E L'OMICIDIO DEI RAGAZZI In questa nuova indagine del commissariato Buonvino, Walter Veltroni, tra facebook