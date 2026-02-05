La tempesta in Spagna e Portogallo non si arresta | 3.500 persone evacuate

La tempesta Kristin continua a colpire Spagna e Portogallo senza tregua. In portogallo, le autorità hanno evacuato oltre 3.500 persone in diverse zone colpite dal maltempo. La situazione resta critica, con strade allagate e danni diffusi. La scorsa settimana, la tempesta aveva già causato cinque vittime e ferito centinaia di persone. La gente cerca di mettere in salvo le proprie case mentre i volontari si muovono per aiutare chi si trova in difficoltà.

Il maltempo che sta imperversando su Spagna e Portogallo non è in procinto di arrestarsi. In Portogallo, la tempesta Kristin aveva già ferito centinaia di persone settimana scorsa, causando cinque vittime. Il ciclone Leonardo potrebbe peggiorare nelle prossime ore. La penisola iberica duramente colpita, tra inondazioni e frane. L'Andalusia, in Spagna, è stata devastata dal passaggio della tempesta Leonardo. Distese di terreni allagati, fiumi esondati, ponti, strade e case sommersi da acqua e fango nelle immagini aeree riprese dalla Guardia Civil, a Huétor Tájar e Venta de Santa Bárbara.

#Portogallo-Tempesta Kristin || La tempesta Kristin ha colpito duramente il Portogallo causando almeno cinque morti e danni diffusi.

Questa notte il Portogallo ha affrontato una tempesta violenta.

