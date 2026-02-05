La strage infinita causata dal monossido di carbonio | L’80% delle intossicazioni tra le mura di casa

La morte di una famiglia a Lucca per intossicazione da monossido di carbonio riporta l’attenzione su un rischio che molti trascurano. Le polizie stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, ma le prime indagini indicano che il gas tossico si sarebbe accumulato in casa. È il settimo caso in poche settimane e il numero di vittime cresce, così come la paura tra i residenti. Il monossido di carbonio, spesso prodotto da stufe o apparecchi mal funzionanti, si insinua silenzioso e invisibile, e può u

Lucca, 5 febbraio 2026 – Il monossido di carbonio torna a mietere vittime e riaccende l'allarme su un pericolo domestico spesso sottovalutato. Secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), ogni anno in Italia questo gas provoca tra 350 e 600 morti e oltre seimila ricoveri, con circa l'80% delle intossicazioni che avviene tra le mura di casa. E ieri sera, l'ennesima tragedia, in provincia di Lucca. Arti, Jonida e i loro figli Hadjar e Xhesika. Famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittime Cosa è successo a Porcari. A Rughi di Porcari il monossido di carbonio ha ucciso un'intera famiglia.

