La ' storica' profumeria compie 25 anni Il titolare | Amo il lavoro non guardo solo agli incassi
La profumeria Elysium di Cento ha festeggiato 25 anni di attività. Il titolare, Stefano Pesci, si dice felice e orgoglioso di aver portato avanti questa attività di vicinato, senza mai puntare solo sugli incassi. In questi anni, ha sempre preferito dedicarsi con passione al lavoro e ai clienti, rifiutando le logiche di profitto a ogni costo. Durante le celebrazioni, ha ricevuto anche i complimenti di alcuni clienti e amici, che hanno voluto riconoscere il suo impegno nel mantenere viva una tradizione del quart
Un quarto di secolo, “senza guardare agli incassi”. In questi giorni si è svolto il 25esimo compleanno dell'attività di vicinato ‘Elysium Profumerie’, nel cuore del centro storico di Cento, con la soddisfazione del titolare Stefano Pesci che ha ricevuto i complimenti direttamente in negozio dal.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
