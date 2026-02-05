La storia di Cristina Mazzotti la prima donna rapita dalla ‘ndrangheta morta dopo un mese di prigionia
La vicenda di Cristina Mazzotti resta una delle storie più drammatiche legate alla ’ndrangheta in Italia. La ragazza di 18 anni di Milano era stata rapita a Eupilio il 30 giugno 1975 e tenuta in ostaggio per quasi un mese. Dopo 28 giorni di prigionia, è morta senza mai riuscire a tornare a casa. La sua vicenda ha scosso l’intera regione e ha portato alla luce un nuovo orrore delle organizzazioni criminali.
Approfondimenti su Cristina Mazzotti
La Corte d’Assise di Como si prepara a emettere la sentenza sul caso di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni rapita in Brianza nel 1975.
Dopo più di 50 anni, la giustizia arriva per Cristina Mazzotti.
Ultime notizie su Cristina Mazzotti
