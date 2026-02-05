La storia di Cristina Mazzotti la prima donna rapita dalla &#8216;ndrangheta morta dopo un mese di prigionia

La vicenda di Cristina Mazzotti resta una delle storie più drammatiche legate alla ’ndrangheta in Italia. La ragazza di 18 anni di Milano era stata rapita a Eupilio il 30 giugno 1975 e tenuta in ostaggio per quasi un mese. Dopo 28 giorni di prigionia, è morta senza mai riuscire a tornare a casa. La sua vicenda ha scosso l’intera regione e ha portato alla luce un nuovo orrore delle organizzazioni criminali.

Cristina Mazzotti è stata la prima donna sequestrata dalla 'ndrangheta. La 18enne milanese era stata rapita il 30 giugno 1975 a Eupilio ed era morta dopo 28 giorni di prigionia. Il 4 febbraio 2026 si è concluso il secondo processo che ha portato a due condanne all'ergastolo per gli esecutori materiali del sequestro.

Il sequestro e e l'omicidio di Cristina Mazzotti, sentenza nel pomeriggio. Fu la prima donna ad essere sequestrata dalla 'ndrangheta

La Corte d’Assise di Como si prepara a emettere la sentenza sul caso di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni rapita in Brianza nel 1975.

Cristina Mazzotti, giustizia è fatta dopo 50 anni: ergastolo ai due killer. Fu la prima donna vittima dei sequestri di 'ndrangheta

Dopo più di 50 anni, la giustizia arriva per Cristina Mazzotti.

Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: una condanna storica a 50 anni dai fatti. Omicidio di Cristina Mazzotti, la sentenza chiude uno dei sequestri più noti degli anni '70.

la storia di cristinaSequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: una condanna storica a 50 anni dai fattiOmicidio di Cristina Mazzotti, la sentenza chiude uno dei sequestri più noti degli anni ’70. Ecco tutti i dettagli della sentenza della Corte d’Assise di Como. notizie.it

