La storia del Flatiron di New York il grattacielo a forma di ferro da stiro diventato un condominio
Il famoso edificio di New York, noto per la sua forma insolita, sta per cambiare volto. Presto diventerà un condominio di lusso, ma la sua storia è fatta di anni di costruzione e di un design che ha fatto scalpore. È uno dei simboli più riconoscibili della città, e ora si prepara a una nuova vita come residenza esclusiva.
Il Flatiron di New York è l'iconico grattacielo a forma di "ferro da stiro" che presto diventerà un condominio di lusso: ecco com'è nato e la sua storia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Picchia la moglie a colpi di ferro da stiro, la rabbia del sindaco: "Inaccettabile. Pronti ad aiutarla"
Il sindaco esprime la propria ferma condanna per l'episodio di violenza avvenuto recentemente nel territorio.
La violenza non si ferma. Aggredita dal marito a colpi di ferro da stiro
