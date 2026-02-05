La storia del Flatiron di New York il grattacielo a forma di ferro da stiro diventato un condominio

Il famoso edificio di New York, noto per la sua forma insolita, sta per cambiare volto. Presto diventerà un condominio di lusso, ma la sua storia è fatta di anni di costruzione e di un design che ha fatto scalpore. È uno dei simboli più riconoscibili della città, e ora si prepara a una nuova vita come residenza esclusiva.

