La Spezia | tre giorni di musica fumetti e collezionismo a Santo Stefano di Magra

La Spezia si anima con tre giorni di eventi dedicati a musica, fumetti e collezionismo. Da ieri, le strade di Santo Stefano di Magra si riempiono di appassionati e curiosi che cercano di cogliere l’atmosfera di questa manifestazione. Durante il weekend, stand, concerti e esposizioni attirano visitatori da tutta la regione, trasformando il paese in un punto di riferimento per gli amanti della cultura pop.

Santo Stefano di Magra (La Spezia), 5 febbraio 2026 - Tre giorni dedicati alla cultura pop, al collezionismo e alla creatività. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio il centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra ospiterà la Fiera del Disco, del Fumetto e del Collezionismo, iniziativa organizzata dall’associazione Fumetti e Dintorni, con ingresso libero e apertura continuata dalle 9 alle 19.30. Per l’occasione il centro commerciale si trasformerà in un vero e proprio spazio dedicato alle passioni di più generazioni. Tra gli stand, sarà possibile trovare dischi in vinile e cd, fumetti e manga, carte di Magic: The Gathering e Pokémon, action e art figure, oltre a numerosi articoli ispirati a universi amatissimi come One Piece. 🔗 Leggi su Lanazione.it

