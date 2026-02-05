la solita sinistra torna compatta solo per nascondere le violenze di aska

La sinistra torna compatta solo per nascondere le violenze di «Aska». M5s, Avs, Iv e Pd hanno votato contro Matteo Piantedosi, che chiedeva di rafforzare le misure contro i gruppi organizzati di facinorosi. Nessuno ha voluto unirsi per combattere le violenze, preferendo invece restare divisi.

M5s, Avs, Iv e Pd ignorano l’invito all’unità e votano contro Matteo Piantedosi che vuole indebolire i gruppi organizzati di facinorosi. Passa con 88 voti favorevoli la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riguardanti i disordini di Torino. Parere contrario di M5s, Avs Iv e Pd. Segnale definitivo per un secco no della sinistra alla proposta del presidente del consiglio che auspicava una reazione unitaria ai fatti di Torino. Ieri è stato il giorno di voto della risoluzione a Palazzo Madama, e Piantedosi in Aula ha richiamato l’attenzione sulla necessità, per il futuro, di depotenziare i gruppi organizzati di facinorosi prima ancora che possano mettersi all’opera e innescare spirali di violenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

Argomenti discussi: Tattica della tensione La solita retorica della repressione di Stato finisce per giustificare la violenza di piazza; La sparata di Albanese alla Camera: Antisemitismo strumentalizzato, mina la democrazia. I movimenti per la Palestina? Repressi per sostengo a Israele; Un Osorio da 9, a Ciabuschi bastano 8 minuti: giallo pesante Sabattini; Rispunta la solita sinistra senza vergogna: il Manifesto attacca la polizia, Fratoianni il Viminale.

Camera: Nevi (FI), la solita sinistra supponente, noi seguiamo VoltaireLa sinistra, come al solito e con un alto grado di supponenza, ha impedito a Furgiuele e ai suoi ospiti, di cui non condivido nulla ... agenzianova.com

«Terroristi, squadristi, eversori». Piantedosi in parlamento processa e condanna Askatasuna. E chiunque abbia manifestato a Torino, con l’accusa di complicità. Dalla sicurezza la destra è già passata alla repressione del dissenso. E il ministro di polizia è sen facebook