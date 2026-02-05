La solidarietà del Cdr di Fanpageit alla giornalista Francesca Moriero bersaglio di attacco sessista per il suo lavoro

Il comitato di redazione di Fanpage.it si schiera al fianco di Francesca Moriero, presa di mira da insulti sessisti sui social. La giornalista ha subito un’ondata di commenti violenti, che hanno scatenato la reazione dei colleghi.

Il cdr di Fanpage.it esprime solidarietà alla giornalista della redazione Francesca Moriero, colpita da una violenta shit storm sessista per il suo lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it

