In Italia, il dibattito politico si accende sui rapporti con chi collabora con i violenti. La sinistra si distingue chiaramente: taglia ogni legame con chi cincischia con chi usa la violenza. Le domande che circolano nel paese sono semplici ma dirette. A chi serve il poliziotto? Chi si rivolge al medico dell’ospedale? Chi si affida alla guardia del corpo? E chi sceglie uno specialista della clinica privata? Sono queste le questioni che dovrebbero guidare il confronto, senza complicazioni, senza retorica.

A chi serve il poliziotto? Chi cura il medico dell’ospedale? Chi si serve della guardia del corpo? Chi si cura con lo specialista della clinica privata? Le domande dovrebbero essere il centro della questione politica, di destra o di sinistra, in questi giorni. Chi tenta la difesa di manifestanti assassini (chiamiamoli col loro nome), che vanno alle proteste armati di martelli, non capisce o fa finta di non capire che l’Ottocento è finito e la polizia non è al servizio dei ricchi. Oggi i ricchi non hanno bisogno dei poliziotti per difendere la loro tranquillità e il loro ordine. I ricchi hanno eserciti privati, vivono in fortilizi segregati, evitano le tasse portando i soldi in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La sinistra tagli ogni rapporto con chi cincischia coi violenti. L’opinione di Sisci

Il ministro Piantedosi attacca duramente i manifestanti di Torino, definendoli complici dei violenti.

