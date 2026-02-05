La polizia ha fermato alcuni manifestanti durante una protesta a Torino, mentre altri si sono uniti agli antagonisti sulla piazza. La scena si è fatta tesa, con i manifestanti che si sono scontrati con le forze dell’ordine. La polizia ha usato anche i lacrimogeni per disperdere la folla, che si è divisa tra chi voleva protestare pacificamente e chi invece ha preso di mira le forze dell’ordine. La situazione resta calda e ancora da chiarire, mentre le autorità continuano a indagare sugli episodi di questa giornata.

Sinistra che fiancheggia gli antagonisti di Torino. La realtà è sotto gli occhi di tutti ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. A parlarne è Francesco Giubilei della Fondazione Alleanza Nazionale che così incastra Riccardo Magi di + Europa. "C'è una parte della sinistra che, invece di prendere le distanze dai militanti di Askatasuna, scende in piazza con loro, ostacolando il lavoro delle forze dell'ordine" Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.comw2j01VZXGq — 4 di sera (@4disera) February 4, 2026 "Parte dei colpevoli sono stati arrestati dalla polizia ma sono stati scarcerati 24 ore dopo - dichiara Giubilei - Oltretutto se c'è, e continua ad esserci, una parte della sinistra istituzionale che siede in Parlamento e che, invece di prendere le distanze dai militanti di Askatasuna, va in piazza e manifesta a favore di questi delinquenti, poi mette in difficoltà anche le forze dell'ordine perché hanno difficoltà a individuare quelli che sono i criminali . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La sinistra scende in piazza coi delinquenti". Askatasuna, Giubilei smaschera Magi

Approfondimenti su Askatasuna Giubilei

Una nuova manifestazione si prepara in Italia, con un corteo promosso da diverse forze di sinistra.

L’intervento analizza le dinamiche politiche tra Venezuela e Italia, evidenziando come alcune forze di sinistra si schierino a favore di regimi autocratici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Askatasuna Giubilei

Argomenti discussi: Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazione; Torino, l’obiettivo di Meloni sono le opposizioni: accostarle alle violenze; Fuoco amico | La sinistra le fa un baffo, ma Meloni rischia di perdere voti a destra; Sondaggi politici, M5S scende ancora. Bene FdI e Pd, la Lega tallona Forza Italia.

Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazioneBOLZANO. No assoluto e incondizionato alla manifestazione per la remigrazione. Il Comitato per la Remigrazione e la Riconquista ha annunciato, tramite i propri canali ufficiali, che sabato 28 febbra ... ildolomiti.it

LEGA * SENATO: «SICUREZZA, ROMEO (LEGA): MENTRE SINISTRA PROTESTA, NOI IN PIAZZA PER TUTELA FORZE DELL’ORDINE»Roma 29 gen. – Mentre la sinistra scende in piazza per protestare contro l’eventuale presenza dell’ICE alle Olimpiadi, la Lega si prepara a scendere nelle piazze per la tutela delle nostre Forze dell ... agenziagiornalisticaopinione.it

Corteo Askatasuna, Vannacci condanna: "mandanti morali in Parlamento", schiaffo durissimo alla sinistra facebook

Difendono #askatasuna, odiano #casapound ma abbracciano #Hannoun, il finanziatore di #Hamas. La #sinistra impazzisce quando le fai notare che ha sfilato con i centri sociali sostenuti dai criminali, capaci di picchiare col martello un poliziotto. La sinistra im x.com