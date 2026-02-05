La sinistra scende in piazza coi delinquenti Askatasuna Giubilei smaschera Magi
La polizia ha fermato alcuni manifestanti durante una protesta a Torino, mentre altri si sono uniti agli antagonisti sulla piazza. La scena si è fatta tesa, con i manifestanti che si sono scontrati con le forze dell’ordine. La polizia ha usato anche i lacrimogeni per disperdere la folla, che si è divisa tra chi voleva protestare pacificamente e chi invece ha preso di mira le forze dell’ordine. La situazione resta calda e ancora da chiarire, mentre le autorità continuano a indagare sugli episodi di questa giornata.
Sinistra che fiancheggia gli antagonisti di Torino. La realtà è sotto gli occhi di tutti ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. A parlarne è Francesco Giubilei della Fondazione Alleanza Nazionale che così incastra Riccardo Magi di + Europa. "C'è una parte della sinistra che, invece di prendere le distanze dai militanti di Askatasuna, scende in piazza con loro, ostacolando il lavoro delle forze dell'ordine" Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.comw2j01VZXGq — 4 di sera (@4disera) February 4, 2026 "Parte dei colpevoli sono stati arrestati dalla polizia ma sono stati scarcerati 24 ore dopo - dichiara Giubilei - Oltretutto se c'è, e continua ad esserci, una parte della sinistra istituzionale che siede in Parlamento e che, invece di prendere le distanze dai militanti di Askatasuna, va in piazza e manifesta a favore di questi delinquenti, poi mette in difficoltà anche le forze dell'ordine perché hanno difficoltà a individuare quelli che sono i criminali . 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Giù le mani dal Venezuela", la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump
Una nuova manifestazione si prepara in Italia, con un corteo promosso da diverse forze di sinistra.
Venezuela libero? No, grazie: se il dittatore è rosso la sinistra scende in piazza. E Pierluigi Battista asfalta i compagni: “Triste che difendano i despoti” (video)
L’intervento analizza le dinamiche politiche tra Venezuela e Italia, evidenziando come alcune forze di sinistra si schierino a favore di regimi autocratici.
Argomenti discussi: Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazione; Torino, l’obiettivo di Meloni sono le opposizioni: accostarle alle violenze; Fuoco amico | La sinistra le fa un baffo, ma Meloni rischia di perdere voti a destra; Sondaggi politici, M5S scende ancora. Bene FdI e Pd, la Lega tallona Forza Italia.
Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazioneBOLZANO. No assoluto e incondizionato alla manifestazione per la remigrazione. Il Comitato per la Remigrazione e la Riconquista ha annunciato, tramite i propri canali ufficiali, che sabato 28 febbra ... ildolomiti.it
LEGA * SENATO: «SICUREZZA, ROMEO (LEGA): MENTRE SINISTRA PROTESTA, NOI IN PIAZZA PER TUTELA FORZE DELL’ORDINE»Roma 29 gen. – Mentre la sinistra scende in piazza per protestare contro l’eventuale presenza dell’ICE alle Olimpiadi, la Lega si prepara a scendere nelle piazze per la tutela delle nostre Forze dell ... agenziagiornalisticaopinione.it
Corteo Askatasuna, Vannacci condanna: "mandanti morali in Parlamento", schiaffo durissimo alla sinistra facebook
Difendono #askatasuna, odiano #casapound ma abbracciano #Hannoun, il finanziatore di #Hamas. La #sinistra impazzisce quando le fai notare che ha sfilato con i centri sociali sostenuti dai criminali, capaci di picchiare col martello un poliziotto. La sinistra im x.com
