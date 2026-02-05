La sindaca Angelini | | Andiamo avanti uniti per la nuova caserma

La sindaca Angelini conferma che il progetto per la nuova caserma non si ferma. Dopo i ritardi causati dalla mancanza di fondi, ora si lavorerà senza sosta per portare avanti la costruzione. La sindaca sottolinea che l’obiettivo resta quello di completare l’opera e che si andrà avanti uniti, senza ulteriori ostacoli.

"I ritardi nella realizzazione della nuova caserma erano dovuti al reperimento dei fondi. La nostra preoccupazione era fondata". La sindaca Daniela Angelini mostra la risposta dell’Agenzia del Demanio e fa il punto sui lavori della futura caserma dei carabinieri. "Lavori al via entro l’anno. Ora avanti uniti per un’opera che non ha colore politico. Si è creato un fronte compatto anche con la parte della minoranza che sa anteporre l’interesse della città al proprio tornaconto. Peccato per l’altra parte dell’opposizione che non riesce a uscire dalla logica dello scontro permanente". Il riferimento va alla deputata di FdI, Beatriz Colombo, che ieri ha attaccato il Pd, anticipando la causa dei ritardi nell’iter della caserma: la ricerca di ulteriori finanziamenti per coprire l’aumento dei costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

