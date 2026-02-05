La separazione delle carriere? Battaglia giusta e bipartisan

Il referendum sulla giustizia si avvicina, e il dibattito si scalda tra chi sostiene la separazione delle carriere e chi invece è più cauto. I sostenitori definiscono questa riforma un passo importante per ridare equilibrio tra i poteri dello Stato e proteggere meglio i cittadini. La battaglia tra le forze politiche è bipartisan, con molti che si preparano a votare convinti, certi che questa modifica possa cambiare davvero le cose.

"Il referendum sulla giustizia è un passaggio decisivo per riportare equilibrio tra i poteri dello Stato e rafforzare le garanzie dei cittadini". A dirlo è l’ex presidente del Senato Marcello Pera, senatore di Fratelli d’Italia, a margine del convegno per il Sì al referendum sulla Giustizia che si è tenuto oggi a Palazzo Madama. Secondo Pera il quesito referendario è "un' opportunità che va colta senza ambiguità " e non “una battaglia ideologica né contro la magistratura ma - ha aggiunto - una riforma necessaria per rendere il sistema più trasparente, responsabile ed efficiente, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La separazione delle carriere? Battaglia giusta e bipartisan Approfondimenti su referendum giustizia Separazione delle carriere, Nordio sdogana anche Gelli: “Se la sua opinione era giusta, perché non seguirla?” Pd, oggi le comiche sul referendum. Vendola come Bettini: “Giusta la separazione delle carriere, ma voto no” Nel Pd si vive una scena da commedia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Separare le carriere è giustizia Ultime notizie su referendum giustizia Argomenti discussi: CP Gallura_Procura Repubblica Trib. Gallura e COA Tempio: 'La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma per la giustizia?'; Marco Travaglio spiega il referendum sulla giustizia in 5 video-guide; Separazione delle carriere giuridiche : tra plausi e critiche – Le Taurillon; La giustizia italiana al bivio: confronto sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Separazione delle carriere dei magistrati, a Vibo l’iniziativa dei Comitati Cittadini per il sìAppuntamento alla Biblioteca comunale. Per i promotori «la riforma rappresenta uno strumento per rafforzare l’indipendenza e l’equilibrio del sistema giudiziario» ... ilvibonese.it Separazione delle carriere e riforma: incontro con Gherardo Colombo a ParmaIncontro con il magistrato Gherardo Colombo a Parma. Martedì 10 febbraio alle 17,30, nell'aula B dell'Ateneo (via Università, 12 - Parma) dialogheranno Gherardo Colombo e l'avvocato Fabio Sommovigo, p ... gazzettadiparma.it Parla Rocco Maruotti, segretario Anm: «Quella sulla separazione non è una battaglia partitica, ma un confronto tra due visioni su come intendere i rapporti tra i poteri dello Stato» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.