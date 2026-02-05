La semifinale rimpolpa anche le casse | ecco quanto ha guadagnato l’Inter

L’Inter si qualifica alle semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 il Torino. La vittoria porta anche un bel guadagno nelle casse del club, che si prepara ora alla prossima sfida. Bonny e Diouf hanno segnato i gol decisivi per i nerazzurri, che sperano di proseguire il cammino in questa competizione.

Quanto ha guadagnato l’Inter. Con la vittoria per 2-1 sul Torino, firmata dalle reti di Bonny e Diouf, l’Inter ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno la vincente della sfida tra Napoli e Como, avvicinandosi così all’atto conclusivo della competizione. Oltre al prestigio sportivo, il cammino in Coppa Italia garantisce anche un ritorno economico significativo. A fare il punto sugli incassi è Calcio e Finanza, che ricorda come la competizione sia finanziata dai diritti televisivi versati da Mediaset alla Serie A, pari a circa 58 milioni di euro a stagione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

