La semifinale rimpolpa anche le casse | ecco quanto ha guadagnato l’Inter

L’Inter si qualifica alle semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 il Torino. La vittoria porta anche un bel guadagno nelle casse del club, che si prepara ora alla prossima sfida. Bonny e Diouf hanno segnato i gol decisivi per i nerazzurri, che sperano di proseguire il cammino in questa competizione.

Quanto ha guadagnato l’Inter. Con la vittoria per 2-1 sul Torino, firmata dalle reti di Bonny e Diouf, l’Inter ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno la vincente della sfida tra Napoli e Como, avvicinandosi così all’atto conclusivo della competizione. Oltre al prestigio sportivo, il cammino in Coppa Italia garantisce anche un ritorno economico significativo. A fare il punto sugli incassi è Calcio e Finanza, che ricorda come la competizione sia finanziata dai diritti televisivi versati da Mediaset alla Serie A, pari a circa 58 milioni di euro a stagione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter CoppaItalia

Nel 2025, il tennis italiano ha registrato risultati economici sorprendenti, con la Federtennis che ha superato i ricavi della FIGC per la prima volta.

Sinner ha adottato strategie fiscali che gli hanno permesso di ridurre significativamente la tassazione in Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

INTER-TORINO 2-1, Inter in semifinale di Coppa Italia: i vostri commenti del giorno dopo facebook

Inter-Torino 2-1, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia dlvr.it/TQmJQ2 x.com