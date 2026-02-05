La sede Rai di Firenze verso la vendita Ipotesi trasferimento a Peretola

La sede Rai di Firenze potrebbe essere venduta a breve. Il Comitato di redazione della Tgr Toscana e l’Usigrai segnalano che l’azienda sta scegliendo gli advisor per mettere in vendita lo stabile di largo Alcide De Gasperi. La notizia preoccupa i lavoratori, che temono ripercussioni sul futuro dell’ufficio. Intanto, anche Genova sembra coinvolta nella stessa operazione.

L’Associazione Stampa Toscana (Ast): “Perplessità e preoccupazione per un punto fermo per l’informazione del servizio pubblico” La sede Rai di Firenze potrebbe essere messa in vendita. A lanciare l’allarme sono il Comitato della Tgr Toscana e l’Usigrai, secondo cui l’azienda sta selezionando gli advisor per avviare la procedura di vendita dello stabile di largo Alcide De Gasperi, insieme a quelli di Genova, Venezia e Milano. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella del trasferimento della redazione e degli studi nella zona dell’aeroporto di Peretola. Una prospettiva che preoccupa sindacati e associazioni di categoria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La sede della Rai a Firenze è in vendita e il timore tra i giornalisti cresce.

La Rai sta pensando di spostare la sede di Rai Toscana a Peretola.

La storica sede Rai di Firenze in vendita, tra critiche e timori di speculazioneQuesta volta è ufficiale. La Rai metterà in vendita, in un pacchetto unico con le sedi di Venezia e Genova, la sede Rai di Firenze, il prestigioso edificio progettato da Italo Gamberini e realizzato n ... corrierefiorentino.corriere.it

In vendita la sede Rai di FirenzeLa nuova sede potrebbe essere vicino all'aeroporto di Peretola. Il Cdr esprime forti perplessità ... nove.firenze.it

