La security night conquista audience
Dopo i recenti fatti di Torino, le televisioni italiane stanno puntando sempre di più su programmi dedicati alla sicurezza. La
Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Real tv: crimini di strada” DMAX) Dopo i fatti di Torino, i network sono invasi dalle tematiche legate alla sicurezza. Nel mattino di Italia 1 i poliziotti di Chicago P.D. sfiorano il 9% di share, su Rai 1 dalle 3 alle 4.45 di notte le repliche del Commissario Rex toccano i 100mila spettatori così come quelle di Distretto di polizia dalle 5 alle 6 su Canale 5. E non sono da meno i canali “nativi digitali”. DMAX (52 del dtt) segna 50mila spettatori medi e picchi di 70mila per un totale di 200 mila con una maratona notturna dalle 2 alle 6 di Real tv: crimini di strada, format in cui vengono mostrati video di rapine, risse e inseguimenti registrati da telecamere di sorveglianza, bodycam delle forze dell’ordine o amatoriali, commentati da Andrea Agresti e dall'esperto di sicurezza Manuel Spadaccini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
