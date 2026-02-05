Dopo sei mesi al Milan, Paulo Fonseca lascia i rossoneri e si trasferisce a Lione. Qui ha trovato una nuova occasione e ora rappresenta la speranza di risalita per un club in crisi. La sua seconda vita nel calcio parte da lontano, ma promette di essere più stabile e di successo.

Era il 6 luglio 2024 quando a Milano è atterrato Paulo Fonseca. Dopo i quattro anni e mezzo di Stefano Pioli, il Milan aveva deciso di ingaggiare l'allenatore portoghese per provare a rilanciarsi, il progetto, tuttavia, non è mai decollato. Dopo una prima parte di stagione complicata, e il deludente pareggio di San Siro contro la Roma, il tecnico è stato sollevato dall'incarico nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Soltanto sei mesi sulla panchina rossonera e un'amore con i tifosi mai totalmente sbocciato. Un mese dopo l'esonero dal Milan, Paulo Fonseca è approdato al Lione, prendendo le redini di una squadra in un momento complicatissimo (radiato dalla massima serie e in odor di fallimento). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La seconda vita di Fonseca dopo l’addio al Milan: il “Fattore X” del Lione

Approfondimenti su Fonseca Lione

A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca.

Ultime notizie su Fonseca Lione

