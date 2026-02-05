La seconda vita di Fonseca dopo l’addio al Milan | il Fattore X del Lione

Da pianetamilan.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei mesi al Milan, Paulo Fonseca lascia i rossoneri e si trasferisce a Lione. Qui ha trovato una nuova occasione e ora rappresenta la speranza di risalita per un club in crisi. La sua seconda vita nel calcio parte da lontano, ma promette di essere più stabile e di successo.

Era il 6 luglio 2024 quando a Milano è atterrato Paulo Fonseca. Dopo i quattro anni e mezzo di Stefano Pioli, il Milan aveva deciso di ingaggiare l'allenatore portoghese per provare a rilanciarsi, il progetto, tuttavia, non è mai decollato. Dopo una prima parte di stagione complicata, e il deludente pareggio di San Siro contro la Roma, il tecnico è stato sollevato dall'incarico nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Soltanto sei mesi sulla panchina rossonera e un'amore con i tifosi mai totalmente sbocciato. Un mese dopo l'esonero dal Milan, Paulo Fonseca è approdato al Lione, prendendo le redini di una squadra in un momento complicatissimo (radiato dalla massima serie e in odor di fallimento). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

la seconda vita di fonseca dopo l8217addio al milan il fattore x del lione

© Pianetamilan.it - La seconda vita di Fonseca dopo l’addio al Milan: il “Fattore X” del Lione

Approfondimenti su Fonseca Lione

Ex Milan, il 2025 di Paulo Fonseca: i suoi numeri al Lione

A Lione tutti pazzi per Fonseca, il flop di Milan e Roma è a nove vittorie consecutive (L’Equipe)

A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fonseca Lione

Argomenti discussi: Dal grande rock al maxischermo. La seconda vita di Roberto Masi; La seconda vita di Luca Traini, 8 anni fa il raid razzista: Casa, lavoro e vecchi amici. Cerca di riscattarsi; Crans Montana, la seconda vita di Roze: Rivivo quelle scene. I Moretti devono pagare; Gettato tra i rifiuti nella neve, oggi amato da una famiglia: la seconda vita del cane Nellie.

la seconda vita diLa seconda vita di Bove al Watford, 'felice di ricominciare'Watford come una seconda possibilità, non solo per ritrovare il calcio ma soprattutto per tornare a vivere inseguendo la passione più grande. ansa.it

la seconda vita diLa seconda vita di Luca Traini, 8 anni fa il raid razzista: Casa, lavoro e vecchi amici. Cerca di riscattarsiIn quella mattinata di follia razzista sei immigrati rimasero feriti a colpi di pistola per le strade della città. Il 36enne in prova dal marzo scorso. L’avvocato Del Medico: Tutti i giorni dalla non ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.