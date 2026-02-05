La scuola del Lotto O di Ponticelli appena rifatta cade a pezzi | cortile transennato e buchi chiusi coi teli

Dopo sei mesi di chiusura, la scuola Lotto O di Ponticelli si appresta a riaprire, ma l’allarme arriva dalla Cisl Fp. La scuola, appena ristrutturata, mostra già segni di cedimento: il cortile è transennato e ci sono buchi coperti con teli. Gli insegnanti e i genitori sono preoccupati, perché le condizioni non sono ancora adeguate per riprendere le lezioni in sicurezza.

Dopo 6 mesi di chiusura, la scuola Lotto O si prepara a riaprire. Ma la Cisl Fp lancia l'allarme: "Condizioni non idonee per le lezioni. Se aprono senza ripararla, ci incateniamo".

