LA SCHEDINA | Serie C serata verità nel Girone C | poker di sfide decisive

La serata di venerdì nel Girone C di Serie C si rivela decisiva. Quattro partite si giocano contemporaneamente in diverse piazze del Sud Italia, con obiettivi diversi. Alcune squadre cercano di avvicinarsi alla vetta, altre di evitare la retrocessione. La classifica si muove, e il rischio di sorprese è alto. Le sfide sono tutte molto intense, e i tifosi aspettano di vedere chi avrà la meglio.

Il venerdì sera del Girone C di Serie C si accende con un turno simultaneo che promette di rimescolare gli equilibri di una classifica cortissima, mettendo di fronte ambizioni di promozione e necessità di salvezza in quattro piazze caldissime del Sud Italia. Alle ore 20:30 i riflettori si puntano contemporaneamente su campi storici, dove la pressione del risultato immediato incrocia la pianificazione tattica di una stagione arrivata al suo giro di boa cruciale. La serata si preannuncia densa di significati, con il Benevento chiamato a blindare il fattore campo contro un Picerno sempre ostico e la Salernitana impegnata nel delicato test esterno di Cerignola, in un clima di attesa febbrile che coinvolge migliaia di sostenitori.

