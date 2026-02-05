La salute dei nostri ospedali A Careggi mancano infermieri | Al lavoro per nuove graduatorie

La carenza di infermieri a Careggi resta un problema aperto. L’ospedale cerca di mettere a punto nuove graduatorie per coprire i posti vacanti. La situazione si aggrava soprattutto nei reparti più affollati, mentre il personale si sforza di mantenere alti gli standard di assistenza. Le scorse settimane, l’azienda sanitaria ha annunciato di essere al lavoro per risolvere questa emergenza, ma il problema resta.

di Gabriele Manfrin L'eccellenza regge, i numeri lo confermano, ma la sanità toscana continua a fare i conti con una fragilità strutturale che riguarda il personale. È quanto emerso dalla visita dell'assessora regionale alla salute Monia Monni all'ospedale di Careggi, per la giornata mondiale contro il cancro: una giornata di bilanci, certo, ma anche l'occasione per rimettere al centro un tema che tocca l'intero sistema sanitario, dagli ospedali di punta alle aree più isolate. A Careggi, nel solo 2025, sono stati registrati circa 15mila ricoveri per patologie oncologiche, di cui 10mila interventi chirurgici.

La UGL Salute commenta positivamente la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci di introdurre nuove lauree magistrali cliniche per infermieri.

