La salute ai tempi dei social, esperti a confronto nel vodcast Ssn

La salute oggi corre sul web più che mai. Tra TikTok, Instagram e Facebook, molte persone si affidano a internet per cercare risposte rapide. L’intelligenza artificiale e ‘Dottor Google’ sono diventati i primi riferimenti, spesso sostituendo il medico. Esperti si sono confrontati in un nuovo vodcast per parlare di questa rivoluzione digitale nella cura della salute.

Il bisogno di salute corre veloce sul digitale. L’intelligenza artificiale e ‘Dottor Google’ sono spesso il primo consulto, mentre tra TikTok, Instagram e Facebook si tenta di dare un nome a un dolore, una risposta a una paura. Ma insieme alle opportunità cresce una domanda cruciale: come garantire un’informazione sanitaria corretta, affidabile ed efficace, soprattutto quando a comunicarla sono le istituzioni? È il tema al centro dell’episodio “Comunicazione e attenta informazione nell’era dei social” del vodcast “Ssn – Salute, sostenibilità, nuove frontiere”, realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile su YouTube, Spotify e nella sezione podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

