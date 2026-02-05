La sala prove Hybrid Music apre al pubblico per quattro giornate

La sala prove Hybrid Music di Mestre apre le porte al pubblico per quattro giornate. Durante gli open day, chi vuole può entrare e ascoltare le prove delle band e degli artisti che si allenano lì. È un’occasione per scoprire cosa succede dietro le quinte di un locale dedicato alla musica, senza bisogno di prenotazione.

