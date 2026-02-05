La Russia continua a colpire Kiev a Zaporizhzhia in 50 mila senza elettricità

La Russia ha colpito ancora Kiev e Zaporizhzhia. Stanotte, droni russi hanno lanciato un attacco sulla capitale ucraina, ferendo almeno una persona. A Zaporizhzhia, circa 50 mila persone sono rimaste senza elettricità a causa dei danni causati dai raid. La situazione resta tesa e le autorità locali continuano a monitorare gli sviluppi.

Le forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richiesta del presidente americano Donald Trump, Mosca ha ripreso i raid sulla capitale ucraina negli ultimi giorni, mentre i residenti continuano a fare i conti con le temperature gelide. Esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 2 e le 4:15 ora locale, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Suspilne. Il capo dell'amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko ha dichiarato che l'attacco ha preso di mira diversi quartieri tra cui quelli di Obolonskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nell'ultimo giorno, gli attacchi russi in Ucraina hanno provocato la morte di almeno cinque civili e il ferimento di circa 30 persone.

