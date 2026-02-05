La Russa? L’incarico di presidente gliel’ha dato Mattarella | la gaffe clamorosa di Susanna Ceccardi su La7

Susanna Ceccardi sbaglia tutto in diretta. Durante il programma di La7, l’europarlamentare della Lega ha affermato che La Russa avrebbe ricevuto l’incarico di presidente da Mattarella. La frase ha fatto scoppiare polemiche e commenti sui social, perché la realtà è ben diversa. La Ceccardi ha confuso le figure istituzionali, creando un momento imbarazzante in un dibattito acceso sugli scontri di Torino e sulle politiche del governo Meloni.

Gaffe dell'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, durante la trasmissione L'aria che tira (La7), nel corso di un dibattito rovente sugli scontri di Torino e sul pugno duro invocato dal governo Meloni. Il matematico Piergiorgio Odifreddi osserva: "Sembra adesso che questa maggioranza sia diventata gandhiana o russelliana, cosa che a me, tra l'altro, andrebbe benissimo. Ma si ricordassero almeno le loro origini. Gente come quella che ha Torino ha commesso quegli atti contro il poliziotto e che è andata anche oltre oggi sta nelle istituzioni. Sappiamo che il presidente del Senato faceva parte di gruppi di questo genere ".

