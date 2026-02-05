La ricetta polacca per un’Europa dei popoli
Karol Nawrocki chiede di rafforzare il ruolo dei governi nazionali nell’Europa, anche se apprezza l’idea di un’Unione più unita. Secondo lui, bisogna rispettare le differenze tra i paesi e non perdere di vista le tradizioni di ogni nazione. Nawrocki preferisce un’Europa che lasci spazio alle decisioni dei governi locali, piuttosto che una gestione troppo centralizzata a Bruxelles. La sua proposta ha già acceso il dibattito tra chi difende l’unità europea e chi invece vuole più sovranità per i singoli paesi.
Karol Nawrocki, pur favorevole all’integrazione europea, vuole riportare al centro i governi nazionali. Tra i punti essenziali della sua linea ci sono il mantenimento del voto all’unanimità, un commissario per ogni Stato e l’abolizione del presidente del Consiglio Ue. Karol Nawrocki, il presidente della Polonia, anche se è soltanto da sei mesi in carica, si è pronunciato già più volte sull’Unione europea. Una voce diversa dalle posizioni delle oligarchie di Bruxelles e delle cancellerie di Berlino e Parigi che puntano sulla centralizzazione dell’Unione e sulla distruzione delle sovranità dei Paesi membri. 🔗 Leggi su Laverita.info
