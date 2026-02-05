Radio Farda non si arrende. Nonostante le minacce di Donald Trump e le pressioni del regime iraniano, l’emittente continua a trasmettere in farsi. In un confronto difficile, i giornalisti resistono e portano avanti la loro missione di informare, nonostante i rischi e le intimidazioni.

Nonostante le continue minacce di Donald Trump alla sopravvivenza dei media americani Voice of America e Radio Free EuropeRadio Liberty, le loro emittenti in farsi, già minacciate tutti i giorni dal regime iraniano, non si sono mai arrese. A giugno dell’anno scorso, durante la Guerra dei dodici giorni, Radio Farda ha continuato a trasmettere nonostante oltre metà del suo personale fosse stata messa in congedo, Voa Farsi ha richiamato a lavorare il personale che era stato messo in congedo. Anche dopo le proteste iniziate lo scorso 8 gennaio per la svalutazione del rial e il blackout di internet la radio in farsi ha continuato dalla sua sede di Praga a informare e pubblicare le testimonianze che arrivavano dal paese durante la fase più brutale della repressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La resistenza di Radio Farda

