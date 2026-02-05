La patente di Luigi Pirandello a Terranuova

Oggi a Terranuova Bracciolini è andata in scena una rappresentazione dedicata a Luigi Pirandello. La compagnia Krypton ha portato in teatro la sua storia, inserendola nella nuova stagione del Teatro Auditorium Le Fornaci. Lo spettacolo si inserisce in un cartellone pieno di eventi, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e portare sul palco un pezzo di storia teatrale italiana.

La patente di Luigi Pirandello, messa in scena dalla compagnia Krypton, in scena oggi per la nuova stagione teatrale 20252026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse. "Quest’anno KanterStrasse compie vent’anni di attività e abbiamo voluto regalarci, e regalare al nostro pubblico, una stagione ricca di appuntamenti, linguaggi e tematiche, ha detto il direttore artistico Simone Martini. Dai grandi classici all’intelligenza artificiale, dal teatro musicale al teatro di regia, con l’utilizzo di videocamere, videoproiezioni, teatro di prosa e teatro ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La patente di Luigi Pirandello a Terranuova Approfondimenti su Luigi Pirandello centomila, uno, nessuno - la curiosa storia di luigi pirandello "L’Uomo, La Bestia e La Virtù" di Luigi Pirandello al Teatro Arcobaleno In scena al Teatro Arcobaleno, La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Luigi Pirandello Argomenti discussi: La patente di Luigi Pirandello a Terranuova; Teatro Le Fornaci di Terranuova: da Pirandello al teatro per bambini; Visto che non piove di Luigi Pirandello: testo completo della novella; Usa, si finge agente FBI per liberare Luigi Mangione: arrestato. La patente di Luigi Pirandello a TerranuovaLa patente di Luigi Pirandello, messa in scena dalla compagnia Krypton, in scena oggi per la nuova stagione teatrale ... lanazione.it Venerdì 13 febbraio appuntamento con il capolavoro di Luigi Pirandello per la regia di Guglielmo Ferro. Gli altri interpreti Nadia De Luca, Alessandra Costanzo, Roberto D’Alessandro, Emanuela Muni, Liborio Natali, Nuccia Mazzarà, Ramona Polizzi facebook "L’Uomo, La Bestia e La Virtù" di Luigi Pirandello al Teatro Arcobaleno ift.tt/0EnVsuf x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.