In due anni, sono arrivate 1700 denunce relative alle liste di attesa. La questione è diventata un vero e proprio fronte di battaglia tra pazienti e strutture sanitarie. La paura di lunghe attese o di essere esclusi dalla priorità spinge molti a rivolgersi alle denunce. Ora si gioca una partita decisiva: o si risolve il problema, o rischiano di pagarne le conseguenze tutti.

AGI - "Sulle liste di attesa si sta giocando una partita fondamentale, o la vinciamo, o rischiamo di perderla tutti". Va dritto al punto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla conferenza di presentazione dei risultati dell'attività dei Carabinieri Nas lo scorso anno, dati forniti dal comandante, generale Raffaele Covetti. "Il diritto alla salute non è negoziabile", le liste d'attesa sono una "questione di onestà" e "stiamo affrontando con decisione un problema su cui prima la faccia", ma occorre "un impegno forte delle Regioni e dei direttori generali e sanitari " delle aziende, ha detto Schillaci. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La "partita" delle liste d'attesa, in due anni 1700 denunce

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Liste Attesa

Argomenti discussi: La partita delle liste d'attesa, in due anni 1700 denunce; Liste d’attesa. Schillaci alle Regioni: Le leggi non si applicano da sole. Il Pd: Scaricate le colpe; Perché la Champions oggi si gioca tutta alle ore 21 e non alle 18:45: 18 partite in contemporanea; Liste d’attesa: Basta ai trucchi scandalosi per apparire in ordine.

La partita delle liste d'attesa, in due anni 1700 denunceAGI - Sulle liste di attesa si sta giocando una partita fondamentale, o la vinciamo, o rischiamo di perderla tutti. Va dritto al punto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla c ... msn.com

Io che organizzo sempre tutto: liste, mappe, orari, piani A-B-C. Poi ho preso e sono partita per Dublino senza organizzare niente. Mi sono persa tra le sue strade, senza sapere dove stessi andando e per la prima volta andava bene così. Niente controllo, solo p facebook

#Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di #CoppaItalia contro l’ #Atalanta. Tra i convocati ci sono #Yildiz, e i due nuovi acquisti #EmilHolm e #JeremieBoga x.com