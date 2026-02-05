La partita delle liste d' attesa in due anni 1700 denunce

In Italia, in due anni sono arrivate circa 1700 denunce legate alle liste di attesa per visite e prestazioni sanitarie. La situazione resta critica: pazienti e medici denunciano ritardi eccessivi, con le chiamate che spesso arrivano troppo tardi o non arrivano affatto. La partita si gioca sulla capacità di risolvere i problemi prima che la situazione degeneri ulteriormente.

AGI - "Sulle liste di attesa si sta giocando una partita fondamentale, o la vinciamo, o rischiamo di perderla tutti". Va dritto al punto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla conferenza di presentazione dei risultati dell'attività dei Carabinieri Nas lo scorso anno, dati forniti dal comandante, generale Raffaele Covetti. "Il diritto alla salute non è negoziabile", le liste d'attesa sono una "questione di onestà" e "stiamo affrontando con decisione un problema su cui prima la faccia", ma occorre "un impegno forte delle Regioni e dei direttori generali e sanitari " delle aziende, ha detto Schillaci. 🔗 Leggi su Agi.it

Quasi due anni dopo, i cittadini non vedono ancora miglioramenti.

