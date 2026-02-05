La Nunziatella in musica serata di beneficenza con le opere di Giuseppe Verdi

Questa sera la Nunziatella ha ospitato un concerto di beneficenza dedicato alle opere di Giuseppe Verdi. La serata ha coinvolto il pubblico con le sue melodie, mettendo in mostra la generosità dei napoletani e la bellezza della città storica. Le note di Verdi hanno riempito l’aria, regalando un momento di emozione e solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti La generosità dei napoletani, la bellezza della Napoli storica, l' incanto delle note di Giuseppe Verdi. E la beneficenza come obiettivo di ogni evento fuori dagli schemi militari della Nunziatella. La musica come viatico per celebrare la bellezza delle donne decantate nelle opere di Giuseppe Verdi, è questo il tema della rassegna "Nunziatella in musica" che in occasione dei 125 anni dalla nascita del celebre compositore ha voluto rendere omaggio alla sua infinita produzione artistica. L'evento si è svolto nella incantevole chiesa della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, luogo reso magico dall'ammaliante voce del soprano Raffaella Ambrosino accompagnata al pianoforte dal maestro Francesco Pareti.

