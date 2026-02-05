La mail di Epstein e l’incontro a Palm Beach con i Trump boys nel 2017

La pubblicazione di nuovi documenti sui file Epstein riaccende i sospetti sui rapporti tra Jeffrey Epstein e Donald Trump. Tra le email emerse, spunta uno scambio tra Epstein e Boris Nikolic del 2017, poco prima che Trump diventasse presidente. Nei documenti si parla di incontri a Palm Beach con i “Trump boys” e di una possibile riunione che potrebbe aver consolidato i legami tra Epstein e la famiglia Trump prima dell’insediamento.

Tra i nuovi documenti degli Epstein files rilasciati a gennaio 2026, nel file EFTA02666126 compare uno scambio di email tra Jeffrey Epstein e Boris Nikolic che potrebbe riaccendere i sospetti su rapporti ancora saldi con Donald Trump nei giorni che precedevano il suo primo insediamento alla Casa Bianca. La corrispondenza tra Epstein e Nikolic risale al 25 dicembre 2016, a poco più di un mese di distanza dalla prima elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Nel rispondere al suo interlocutore, Epstein afferma che il 4 gennaio 2017 si troverà a Palm Beach insieme a tutti i "Trump boys", sottolineando quanto l'incontro risulterà piacevole per lui (" = fun ").

