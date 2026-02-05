La magia del Carnevale in piazza Saffi Angelo Pintus e la musica di Roberta Cappelletti | tutto il weekend forlivese

Forlì si anima con il Carnevale. Nel weekend, piazza Saffi si riempie di colori, musica e allegria. La città si prepara a vivere giorni di festa, con eventi pensati per grandi e bambini. La piazza si trasforma in un palcoscenico di giochi e divertimento, mentre sul palco si esibiscono artisti come Angelo Pintus e Roberta Cappelletti. Un’occasione per la comunità di ritrovarsi e condividere la gioia del Carnevale.

Trampolieri, dj set e bolle giganti invadono il centro storico per il grande spettacolo dedicato al Carnevale. E poi tanto teatro con Edoardo Prati e il mentalista Francesco Tesei, musica rock e mostre Forlì si prepara a entrare a pieno nei festeggiamenti del Carnevale. Nel weekend la magia sbarca in piazza Saffi per una giornata tutta all'insegna del gioco e del divertimento per grandi e piccini. Ad accompagnare il pomeriggio sarà l'immancabile parata degli artisti, oltre una cinquantina quelli attesi: tra trampolieri, supereroi dei fumetti e la Regina di Cuori. A guidare l'intrattenimento saranno poi le scenografie, realizzate con sculture di palloncini, grandi palloni di gomma, bolle giganti, e poi la musica con dj Mitch direttamente da Radio 105.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La piazza si anima con il Carnevale.

