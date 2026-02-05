La lezione dell’autista di Falcone
Domani all’auditorium Montani Antaldi Giovanni Paparcuri, ex autista dei magistrati Giovanni Falcone e Rocco Chinnici, racconterà la sua esperienza. Paparcuri svelerà dettagli inediti sulla quotidianità di quei anni e su come si viveva in quegli ambienti. Una testimonianza diretta, senza filtri, che permette di capire meglio cosa significava lavorare a fianco di quei personaggi. La presenza dell’ex autista è un’occasione per ascoltare una voce che ha vissuto da vicino momenti decisivi della lotta alla mafia.
Domani all’auditorium Montani Antaldi arriva Giovanni Paparcuri (in foto), ex autista dei magistrati Giovanni Falcone e Rocco Chinnici. Ad ospitarlo nove classi del liceo Mamiani, protagoniste dell’ennesimo progetto nel Pesarese sulla diffusione della cultura della legalità. Un incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dall’Associazione Nazionale Magistrati delle Marche e di Pesaro. Nella strage di Palermo del 29 luglio 1983 una macchina imbottita con 75 chili di esplosivo uccise Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
