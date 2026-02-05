La lezione dell’autista di Falcone

Domani all’auditorium Montani Antaldi Giovanni Paparcuri, ex autista dei magistrati Giovanni Falcone e Rocco Chinnici, racconterà la sua esperienza. Paparcuri svelerà dettagli inediti sulla quotidianità di quei anni e su come si viveva in quegli ambienti. Una testimonianza diretta, senza filtri, che permette di capire meglio cosa significava lavorare a fianco di quei personaggi. La presenza dell’ex autista è un’occasione per ascoltare una voce che ha vissuto da vicino momenti decisivi della lotta alla mafia.

