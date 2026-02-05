La Lega Antivivisezione diffida il Comune di Nibbiola | fermato l' abbattimento dei piccioni
Il Comune di Nibbiola ha deciso di fermare l’abbattimento dei piccioni previsto per oggi. La Lega Antivivisezione aveva sollevato dubbi e chiesto di bloccare l’operazione. Alla fine, l’amministrazione comunale ha revocato il piano, lasciando in pace gli uccelli. La decisione arriva dopo le proteste e le richieste di tutela degli animali.
Revocato il piano di abbattimento dei piccioni previsto per la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, a Nibbiola.A chiedere il ritiro immediato del provvedimento è stata la Lega Antivivisezione, Leal, che nella giornata di ieri, mercoledì 4 febbraio, aveva presentato una istanza di revoca in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
