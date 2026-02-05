La Lega Antivivisezione diffida il Comune di Nibbiola | fermato l' abbattimento dei piccioni

Il Comune di Nibbiola ha deciso di fermare l’abbattimento dei piccioni previsto per oggi. La Lega Antivivisezione aveva sollevato dubbi e chiesto di bloccare l’operazione. Alla fine, l’amministrazione comunale ha revocato il piano, lasciando in pace gli uccelli. La decisione arriva dopo le proteste e le richieste di tutela degli animali.

