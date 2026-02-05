La laurea a Palermo gli scontri con Falcone | è morto Corrado Carnevale il giudice ammazzasentenze

È morto a Roma Corrado Carnevale, uno dei magistrati più noti e discussi della storia italiana. Aveva 95 anni e, nel corso della sua carriera, si fece notare per la sua forte personalità e le sue battaglie contro la criminalità. La sua figura è legata anche a vicende di scontri con Falcone durante gli anni in cui si discuteva di riforme e della legalità a Palermo.

È stato uno dei magistrati più potenti, controversi e discussi della storia repubblicana. Aveva 95 anni È morto a Roma, all’età di 95 anni, Corrado Carnevale, uno dei magistrati più potenti e discussi della storia repubblicana. Nato a Licata il 9 maggio 1930, per quasi un decennio guidò la prima sezione penale della Corte suprema di Cassazione esercitando un’influenza determinante su centinaia di processi legati a mafia, terrorismo, criminalità organizzata e grandi delitti politici. Proprio in quegli anni la stampa gli attribuì il soprannome di “giudice ammazzasentenze”, etichetta che respinse sempre rivendicando una visione rigorosa e garantista del diritto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Corruado Carnevale E' morto l’ex giudice Corrado Carnevale: gli venne affibbiato il nome di «ammazzasentenze» È morto oggi a Roma Corrado Carnevale, ex giudice noto come “ammazzasentenze”. È morto Corrado Carnevale, il "giudice ammazzasentenze" È morto a Roma Corrado Carnevale, il giudice noto come Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Palermo Corruado Carnevale Argomenti discussi: Open day all'Università LUMSA di Palermo: un aiuto per scegliere il corso di laurea; Semestre aperto, studenti assegnati ai corsi affini di UniPa dopo il 28 gennaio: scadenza iscrizioni/immatricolazioni entro il 31 gennaio 2026; Riproduzione della Madonna del Velo di Raffaello rinasce a Palermo; A Palermo, esposta la riproduzione della Madonna del Velo di Raffaello. Detenuto per omicidio si laurea a PalermoFin dal suo primo giorno di reclusione ha sempre fatto il bibliotecario negli istituti penitenziari dove era, di volta in volta, ospite. Attività, che continua a svolgere anche a Palermo, nel carcere ... ansa.it Palermo, 21enne muore durante festa di laureaSi indaga sulla morte di Simona Cinà, 21enne di Capaci trovata morta due notti fa nella piscina di una villa a Bagheria nel Palermitano. La ragazza stava partecipando con gli amici a una festa di ... ilfattoquotidiano.it È morto Corrado Carnevale, il giudice che annullò centinaia di processi negli anni Ottanta e Novanta, quando era presidente della prima sezione penale della Cassazione x.com È MORTO CORRADO CARNEVALE, EX GIUDICE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, NOTO COME “L’AMMAZZASENTENZE”. AVEVA 95 ANNI. Figura centrale e controversa della magistratura italiana, Corrado Carnevale è stato presidente della Prima Se facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.