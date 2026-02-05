La III Commissione consiliare permanente ha eletto all’unanimità il proprio Ufficio di Presidenza

Questa mattina, la III Commissione consiliare permanente della Campania si è riunita sotto la guida di Massimiliano Manfredi. All’ordine del giorno c’era l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza, che è stato scelto all’unanimità dai membri. La seduta si è svolta senza dissensi, con il voto di tutti i presenti. Ora la commissione si prepara a lavorare sui settori di attività produttive, industria, commercio e turismo, con l’obiettivo di portare avanti le prossime iniziative legislative.

La III Commissione consiliare permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all'unanimità, per acclamazione, il

