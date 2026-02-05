La gita sul tram storico con merenda si gusta uno speciale tramezzino

Sabato 7 febbraio, i turisti e i cittadini possono di nuovo salire a bordo del tram storico di Milano, partendo da piazza Castello. La visita guidata dura circa un’ora e si conclude con una merenda a base di tramezzini veneziani, preparati da Tramè. È un modo diverso per scoprire la città, tra storia e sapori.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.