La gita sul tram storico con merenda si gusta uno speciale tramezzino
Sabato 7 febbraio, i turisti e i cittadini possono di nuovo salire a bordo del tram storico di Milano, partendo da piazza Castello. La visita guidata dura circa un’ora e si conclude con una merenda a base di tramezzini veneziani, preparati da Tramè. È un modo diverso per scoprire la città, tra storia e sapori.
Sabato 7 febbraio ripartono da piazza Castello i tour guidati di Milano a bordo di un tram storico accompagnati dai tramezzini veneziani di Tramè.Il programmaI partecipanti potranno assistere a suggestive visite guidate alla scoperta di Milano e della sua storia a bordo della vettura 1503, che.
Alla scoperta di Milano a bordo di un tram storico (e di uno speciale tramezzino)
Il 7 febbraio e il 7 marzo riprendono i tour guidati di Milano a bordo di un tram storico, partendo da piazza Castello.
