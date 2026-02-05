La giornata del Ricordo Fiumani nel mondo La commemorazione

La giornata del Ricordo si accende con le celebrazioni ufficiali approvate dalla Giunta comunale. Martedì 10 febbraio, la città si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmato. L’amministrazione comunale ha confermato il programma, che prevede cerimonie pubbliche e incontri commemorativi in diversi luoghi della città. La data si tiene da anni come momento di memoria per i fiumani e le comunità coinvolte, e quest’anno non mancherà l’appuntamento con il rispetto e la riflessione.

Giorno del ricordo: la Giunta comunale ha approvato il programma delle celebrazioni ufficiali di martedì 10. Previsto l'intervento di una rappresentanza dell'associazione "Fiumani italiani nel mondo", con successiva deposizione di una corona di alloro presso l'area verde di Madonna Alta denominata "Parco Vittime delle Foibe", accompagnata dal suono de "Il Silenzio"; segue un convegno "Le foibe e l'esodo. Far rivivere il ricordo", rivolto agli studenti, che si terrà lunedì 16 (10,30) alla sala dei Notari.

