La generazione TikTok va alle Olimpiadi | chi sono gli under 25 italiani per cui tifare

La giovane atleta napoletana Giada D’Antonio, di soli 16 anni, si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi invernali. È la prima volta per un’atleta di Napoli a partecipare a questa manifestazione, e molti la seguono con entusiasmo. La sua presenza rappresenta una novità per lo sport italiano, e la sua storia sta già facendo parlare di sé tra appassionati e tifosi.

La più giovane si chiama Giada D’Antonio, ha solo 16 anni ma non è la sua età a fare notizia: di lei si parla perché è la prima atleta napoletana di sempre a partecipare alle Olimpiadi invernali. Al blu del mare del golfo di Napoli ha preferito il bianco della neve di Roccaraso, dove ha cominciato a sciare fin da bambina. È lei la “piccola” della squadra olimpica italiana, una spedizione che sfiora i duecento atleti e che a Milano-Cortina porterà una nuova generazione pronta a prendersi spazio, con circa una cinquantina di azzurri sotto i 25 anni. Per la maggior parte di loro si tratta della prima Olimpiade della vita, una Olimpiade unica perché giocata in casa.🔗 Leggi su Open.online

Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali.

Un gruppo di studenti dell’Istituto Olivetti di Monza si prepara a partecipare alle Olimpiadi 2026.

La generazione TikTok va alle Olimpiadi: chi sono gli under 25 italiani per cui tifareDalla sciatrice napoletana Giada D'Antonio ai fratelli Tabanelli, ecco i più giovani atleti della squadra azzurra, capitanata dallo snowboarder 45enne Fischnaller ... open.online

