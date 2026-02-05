La Garisenda uno sciroppo per il Comune

La questione dei tralicci vicino alla Garisenda torna a far discutere. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno nuovamente espresso preoccupazione, accusando il Comune di non fornire documenti chiari sulle installazioni. Lepore continua a parlare, ma non mostra i dettagli delle pratiche. La tensione resta alta e i cittadini attendono risposte concrete.

Riprendono le lamentele del ministero della Cultura e della Soprintendenza riguardo l'installazione dei tralicci per la Garisenda: "Lepore dà continuamente dei numeri, ma non mostra mai le carte.". Ripetizione dell'ottobre 2023, quando il sindaco sosteneva di non avere informazione sulla salute della Garisenda mentre invece, a partire dal dicembre 2019, riceveva periodiche relazioni dal Comitato tecnico scientifico. Marco Bruni Risponde Beppe Boni C'è nebbia intorno alla Torre Garisenda. La volontà del Comune di Bologna di collaborare con il Ministero annunciata e più volte sottolineata non si vede.

