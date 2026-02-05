La fotografia della imprese padovane | ecco chi traina e dove

La Camera di Commercio di Padova ha pubblicato un nuovo dossier che mette in fila le imprese più importanti della provincia. La mappa mostra quali settori trainano l’economia in ogni Comune e dove si concentrano le attività più significative. I dati, aggiornati a fine 2024, arrivano dall’Ufficio studi e si basano su informazioni del Registro imprese e dell’Inps. Con questa fotografia, si vede chiaramente chi sono i protagonisti dell’economia padovana e in quali zone si concentrano.

Una "mappa" dettagliata dell'economia padovana, area per area e Comune per Comune. La Camera di Commercio di Padova ha pubblicato il nuovo dossier "Le economie dei Comuni", realizzato dall'Ufficio studi e basato su dati del Registro imprese e Inps aggiornati alla fine del 2024. Il report analizza.

