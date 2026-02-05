La foto simbolo degli scontri di Torino era modificata | l’analisi sullo scatto diffuso dalla polizia

La foto degli scontri di Torino diffusa dalla polizia era stata modificata. La Polizia di Stato ha pubblicato una immagine con gli agenti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, ma ora si scopre che lo scatto originale è stato alterato. La questura ha avviato verifiche per capire chi ha manipolato l’immagine e perché. La vicenda mette in luce le manovre di propaganda sui social e il rischio di diffondere notizie non verificate.

Il 1° febbraio gli account ufficiali della Polizia di Stato hanno pubblicato la foto degli agenti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti. Calista è inginocchiato, ha appena subito un pestaggio. Virgulti lo sta aiutando ad alzarsi. La foto è diventata un simbolo della giornata di manifestazioni ma è stata pesantemente modificata dall'IA.

