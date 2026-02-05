La Fortitudo si prepara a sfidare il tabù delle trasferte. L’ultima vittoria lontano da casa risale ormai a quasi tre mesi fa. Domani sera, alle 20,45, i biancoblù scendono in campo al Pala Gianni Asti di Torino per l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A2 contro Reale Mutua. È una sfida importante per tentare di sbloccarsi fuori casa e ritrovare fiducia in vista delle prossime partite.

E’ già vigilia di campionato per la Fortitudo. Domani alle 20,45 al Pala Gianni Asti di Torino, va in scena l’anticipo della ventiseiesima giornata di serie A2 tra Reale Mutua e Fortitudo. Reduce dal successo di domenica scorsa con Pistoia, la formazione di Attilio Caja è chiamata a sfatare il tabù trasferta e conquistare due punti che le permetterebbe di continuare la scalata in classifica. Con il rinvio della sfida con Cento, Torino e Ruvo di Puglia sono le prossime due tappe di una Fortitudo che deve migliorare il 312 che ha fin qui fatto registrare nelle sfide lontano dal PalaDozza. L’ultima vittoria di Matteo Fantinelli e compagni in trasferta è datata 12 novembre, quando i biancoblù si imposero al Taliercio su Mestre 58-81. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo contro il tabù trasferta. L’ultimo blitz quasi tre mesi fa

