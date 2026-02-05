La fiamma olimpica è a Milano | in quali vie passerà e chi sono i tedofori | Tutte le strade chiuse oggi e gli orari

La fiamma olimpica sta attraversando Milano. Le strade sono state chiuse temporaneamente, e il traffico si ferma per circa 30 minuti. Pedoni e mezzi pubblici non circolano lungo il percorso. I tedofori stanno portando avanti la torcia, mentre la città si prepara a vivere questa giornata speciale.

Quali sono le strade di Napoli in cui passerà la fiamma olimpica di Milano Cortina: il percorso

Napoli si appresta ad accogliere con entusiasmo la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

La fiamma olimpica oggi arriva a Milano: orari, percorso, strade chiuse

Questa mattina Milano si prepara ad accogliere la fiamma olimpica, che arriverà in città dopo aver attraversato l’Italia.

Allegri porta la fiamma olimpica. Tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina

Video Allegri porta la fiamma olimpica. Tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina

