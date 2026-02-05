La fiamma olimpica è a Milano | in quali vie passerà e chi sono i tedofori | Tutte le strade chiuse oggi e gli orari

La fiamma olimpica sta attraversando Milano. Le strade sono state chiuse temporaneamente, e il traffico si ferma per circa 30 minuti. Pedoni e mezzi pubblici non circolano lungo il percorso. I tedofori stanno portando avanti la torcia, mentre la città si prepara a vivere questa giornata speciale.

Interruzione temporanea della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi Atm lungo il percorso per 30 minuti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La fiamma olimpica è a Milano: in quali vie passerà e chi sono i tedofori | Tutte le strade chiuse oggi e gli orari Approfondimenti su Milano Olimpiadi Quali sono le strade di Napoli in cui passerà la fiamma olimpica di Milano Cortina: il percorso Napoli si appresta ad accogliere con entusiasmo la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. La fiamma olimpica oggi arriva a Milano: orari, percorso, strade chiuse Questa mattina Milano si prepara ad accogliere la fiamma olimpica, che arriverà in città dopo aver attraversato l’Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Allegri porta la fiamma olimpica. Tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica accende la Brianza e arriva a Como nella Tappa 58; La fiamma olimpica attraversa la val di Fiemme; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: oggi l'ultima tappa, arrivo a Milano alle 17.00 - Tappa 60, oggi l'arrivo a Milano; 2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo. Il percorso della Fiamma Olimpica 2026: ecco la mappa di dove e a che ora passa per MilanoNella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica compirà il suo ultimo giro prima dell’avvio dei Giochi Olimpici ... alfemminile.com Olimpiadi: la fiamma è a Milano. La diretta della giornata a cinque cerchiPartita da Sesto San Giovanni, attraverserà diversi centri dell'hinterland, per approdare in città nel primo pomeriggio. Segui con noi il suo percorso ... ilgiorno.it Si entra nel vivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire dal primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, la Fiamma olimpica arriva a Milano: cosa sapere sul percorso, sulle modifiche alla viabilità e sugli spostamenti lungo le vie della città https: facebook Fiamma olimpica 2026 a Milano, il percorso da Sesto San Giovanni al Duomo #SkySport x.com

