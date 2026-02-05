La Fiamma olimpica arriva a Milano | il percorso gli orari e i tedofori
Questa mattina Milano si sveglia con il percorso della Fiamma olimpica. I tedofori partiranno da Sesto San Giovanni e attraverseranno vari comuni tra cui Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. La torcia, simbolo dei Giochi Olimpici Invernali, si prepara a passare tra le mani di chi vive e lavora nella zona, portando con sé l’attesa per le prossime settimane di eventi sportivi.
Milano si prepara ad accogliere la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali. Nella mattinata di giovedì 5 febbraio, i tedofori porteranno la torcia olimpica attraverso Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. L’ingresso a Milano è previsto alle 14:30, con partenza dal Villaggio Olimpico di via Lorenzini e arrivo in piazza Duomo alle 19:30. In ambito urbano, la carovana – lunga circa 770 metri – avanzerà a una velocità di circa 4 kmh, determinando interruzioni temporanee della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi Atm lungo il percorso e sulle vie limitrofe, per una durata stimata di circa 30 minuti.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Fiamma Olimpica
La Fiamma Olimpica arriva a Milano giovedì 5 febbraio: il percorso, gli orari e le strade chiuse
Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriverà a Milano, portata da un lungo viaggio iniziato in Grecia.
Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Napoli, segnando un momento importante nel percorso verso i Giochi invernali.
Accesa a Olimpia la fiamma olimpica dei Giochi di Milano-Cortina
Ultime notizie su Fiamma Olimpica
Argomenti discussi: Sabato 31 gennaio la Fiamma Olimpica arriva in Valtellina; La Fiamma Olimpica entra a Milano: le ultime tappe prima di San Siro; Milano Cortina: da Bormio a Sondrio, la Fiamma Olimpica in Valtellina; Trento festeggia l’arrivo della fiamma olimpica.
La Fiamma olimpica arriva a Milano: il percorso, gli orari e i tedoforiLa Torcia partirà dal Villaggio Olimpico alle 14:31, con arrivo in piazza Duomo alle 19:30. Tutto quello che c'è da sapere ... open.online
La fiamma olimpica arriva a Milano: sorprese e stelle tra gli ultimi tedoforiIl cammino della torcia olimpica è ormai alle ultime battute. Attesa a San Siro dove si ci sta organizzando per la cerimonia d'apertura. sportal.it
Il percorso della fiamma olimpica in città. Giovedì 5 e venerdì 6 febbraio protagonista della tappa sarà la città di Milano, a poche ore di distanza dalla cerimonia di inaugurazione a San Siro. Tutte le info su MILANOTODAY.IT facebook
La fiamma olimpica ha attraversato Bergamo, passando anche dalla New Balance Arena, la casa dell’Atalanta Bergamasca Calcio Ad accoglierne il passaggio era presente Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate atalanta.it/news/la-fiamma… Li x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.