La Fiamma olimpica arriva a Milano | il percorso gli orari e i tedofori

Da open.online 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Milano si sveglia con il percorso della Fiamma olimpica. I tedofori partiranno da Sesto San Giovanni e attraverseranno vari comuni tra cui Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. La torcia, simbolo dei Giochi Olimpici Invernali, si prepara a passare tra le mani di chi vive e lavora nella zona, portando con sé l’attesa per le prossime settimane di eventi sportivi.

Milano si prepara ad accogliere la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali. Nella mattinata di giovedì 5 febbraio, i tedofori porteranno la torcia olimpica attraverso Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. L’ingresso a Milano è previsto alle 14:30, con partenza dal Villaggio Olimpico di via Lorenzini e arrivo in piazza Duomo alle 19:30. In ambito urbano, la carovana – lunga circa 770 metri – avanzerà a una velocità di circa 4 kmh, determinando interruzioni temporanee della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi Atm lungo il percorso e sulle vie limitrofe, per una durata stimata di circa 30 minuti.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

